Carnaval continua com shows, desfile e blocos nesta terça-feira

Corumbá do Amanhã / Foto: Clóvis Neto/Prefeitura Municipal

A terça-feira de Carnaval (21) continua com animação em todo canto de Corumbá, com shows, desfiles, roda de samba e a estréia da Escola de Samba Mirim ‘Corumbá do Amanhã’. Cerca de 650 integrantes mirins vão desfilar como uma das atrações do Carnaval Cultural, que tem início previsto para as 20h.

O projeto social Grêmio Recreativo Escola de Samba Mirim ‘Corumbá do Amanhã’ é uma iniciativa da Prefeitura, sob execução e coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Atende crianças e jovens de 8 a 17 anos no contraturno escolar com oficinas de percussão, violão e cavaquinho, samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira, comissão de frente, passistas, rainha de bateria e também com oficinas de corte e costura para os pais.

A programação ainda reserva Roda de Samba no Porto Geral; Baile Infantil no Jardim da Independência e show nacional com o grupo de pagode Kamisa 10, às 23h na praça Generoso Ponce, na avenida General Rondon.

O 'Carnaval da Alegria no Coração do Pantanal’ é uma realização da Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá e Secretaria Municipal de Governo, e Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC) e Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul (FCMS). O apoio cultural é da Ala Telecom.

Confira a programação de hoje:

Roda de Samba

Local: Porto Geral – Horário: 13h

Baile infantil

Local: Jardim da Independência – Horário: 17h

Desfile cultural

Local: Passarela do Samba – Horário: 20h

Bonecões

Corte de Momo

Desfile de Corso (carros antigos)

Desfile de Fuscas

Corumbá do Amanhã

Ala das Pastoras

Ala dos Marinheiros

Bloco do Frevo

Cordões Carnavalescos: Paraíso dos Foliões / Cinelândia / Flor de Corumbá / Cravo Vermelho

Desfile Bloco dos Palhaços

Local: Passarela do Samba – Horário: 22h30

Bloco Independente Afoga o Ganso

Local: Rua Dom Aquino c/ a Rua Major Gama – Concentração: 23h30

Bloco Tardezinha dos Amigos

Concentração: Rua Antônio Maria c/ a Avenida General Rondon – Concentração: 23h

Show nacional

Atração: Kamisa 10

Local: Praça Generoso Ponce – Horário: 23h

Show local

Local: Praça Generoso Ponce – Horário: 01h

Show local

Local: Praça Generoso Ponce – Horário: 03h