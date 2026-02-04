Carnaval de Corumbá vai distribuir até R$ 85 mil em prêmios para a melhor fantasia

Inscrições vão até o dia 9 e a participação é gratuita
Além da categoria Luxo, voltada para peças com materiais nobres e alto impacto visual, foi criada a categoria Suntuosidade Corumbaense / Divulgação/Prefeitura de Corumbá
As inscrições para o tradicional Concurso de Fantasias do Carnaval de Corumbá se encerram na próxima segunda-feira, 09 de fevereiro. A competição, promovida pela Prefeitura por meio da Fundação da Cultura, será realizada no dia 12 de fevereiro, a partir das 19h, no ginásio do Corumbaense Futebol Clube, como parte da programação oficial da folia municipal.
A participação é gratuita, mas exige comparecimento presencial no Museu Casa do Dr. Gabi, localizado no centro da cidade, onde os interessados devem preencher um formulário e entregar a documentação exigida no edital. O atendimento ocorre das 08h às 13h30. Podem se inscrever pessoas com idade mínima de 18 anos, com exceção de servidores da Fundação da Cultura e seus parentes até o segundo grau.
Este ano, o concurso apresenta uma novidade significativa em sua estrutura. Além das consagradas categorias Originalidade, que premia fantasias inéditas e artesanais com materiais alternativos, e Luxo, voltada para peças com materiais nobres e alto impacto visual, foi criada a categoria Suntuosidade Corumbaense. Esta modalidade, elaborada em diálogo com carnavalescos locais, é dedicada a fantasias de grande porte e acabamento refinado, sendo restrita a participantes que residam no município há pelo menos dois anos.
A avaliação ficará a cargo de uma comissão julgadora que considerará critérios como criatividade, coerência entre título e concepção, performance do desfilante, uso de materiais e qualidade do acabamento. Cada participante terá até cinco minutos para sua apresentação, com penalidades em caso de ultrapassagem do tempo. A premiação total pode chegar a R$ 85 mil, distribuídos entre as categorias, com valores de até R$ 7 mil para os primeiros colocados nas categorias Suntuosidade Corumbaense e Luxo.
