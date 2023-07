Casa onde morou ator consagrado vai abrigar Cultura e Turismo da cidade

Casa localizada na rua Marechal Malet, no centro de Aquidauana / Ronald Regis

Quem trafega pela rua Marechal Malet, no centro de Aquidauana, e passa pela calçada em frente à casa de número 506, atualmente avista nesse endereço chapas de alumínio protegendo o imóvel, uma delas anunciando uma obra no local. O que poucos podem imaginar é que neste exato endereço morou o ilustre aquidauanense Rubens Correa. Um nome comum a qualquer cidadão, mas que nesse caso, denominou um dos maiores atores brasileiros, do teatro, cinema e TV.

Dotado de um enorme talento, o artista, nascido em 23 de janeiro de 1931, era neto do coronel Estevão Alves Corrêa, que em 15 de agosto de 1892, como membro de uma comissão composta de cinco militares, ajudou a fundar o município de Aquidauana. Rubens Corrêa, nascido e criado na cidade, alguns anos após a morte de seu pai, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde em 1951 terminou os estudos e se formou como ator, construindo uma careira de sucesso.

Ator aquidauanense, Rubens Corrêa em Pantanal de 1990 - Foto: Reprodução

Os anos se passaram e Aquidauana foi se desenvolvendo, crescendo (tanto em população, como em moradias), o comércio se modernizou, mas a casa imponente, que se assemelha a um palácio, esteve ali erguida por todos esses anos, provocando a curiosidade de muitos moradores, turistas, gente que admirava o imóvel e que ficava a imaginar o que ele poderia ter abrigado um dia.

Atualmente, a prefeitura de Aquidauana adquiriu esse imóvel que se mantém de alguma maneira conservado, apesar dos anos e do século que atravessou. O executivo decidiu instalar nessa casa onde morou o artista Rubens Corrêa, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, de Aquidauana. O secretário da pasta, Youssef Saliba, conversou com a equipe de O Pantaneiro, e desvendou o mistério por de trás das placas de alumínio que, atualmente, escondem esse imóvel, destacando que foi um gol de placa.

"A gente já está bastante ansioso e com vontade de mudar para essa nova casa, que ela tem tudo a ver com a cultura e com o turismo aqui no nosso município. É uma vitória, nossa aqui. Eu enquanto secretário, agradecemos ao prefeito, de ter adquirido, de ter tido essa sensibilidade de adquirir para abrigar a Secretaria de Cultura e Turismo. Foi um gol de placa. E eu acredito que nos próximos meses a casa está sendo restaurada, nos detalhes. Ela está em bom estado de conservação. Alguns detalhes estão sendo restaurados, parte elétrica, madeiramento, e eu acredito que até setembro, outubro, o máximo a gente possa estar mudando para lá. É uma casa que a gente acredita que vai ter, a curiosidade das pessoas, de conhecerem, porque é uma casa histórica. É uma arquitetura muito diferente daquelas arquiteturas antigas. Parece até um palácio", contar o secretário.

Novidades para os artistas da cidade estão na proposta de mudança para o novo prédio da Cultura e do Turismo

"Queremos montar um estúdio de gravação de artistas lá. Nós temos espaço para isso, assim como nós já adquirimos um forno para os artesãos, para que eles possam ter mais condições de trabalhar com seu artesanato, com um custo mais baixo e uma renda um poco melhor", esclarece Yousef.

O presidente do Brasil, José Fragelli, terá um memorial por sua história e vida em Aquidauana

"Nós também estamos ali numa restauração e catalogando a casa do Fragelli. Ali também foi adquirido pela prefeitur a e vai ser o memorial José Fragelli. Vai ter um pessoal nosso lá para receber, para dar informação, para mostrar a todos onde morava o ex-residente, senador, presidente, governador de Estado", explica animado Saliba.

Ex-presidente do Brasil, José Fragelli - Foto: Arquivo Nacional

Ponto de informação turística para promover os encantos de Aquidauana

A casa do artesão, que funciona na estação ferroviária no centro da cidade, também terá o espaço revitalizado para atender ao turista e promover os encantos da cidade Portal do Pantanal.

"Além de funcionar a casa do artesão, nós iremos preparar os nossos servidores para dar informações turísticas, vai ser um ponto de informação turística também. E a biblioteca pública na Praça dos Estudantes, onde nós atendemos toda a população de Aquidauana. Agora, durante as férias. Na biblioteca, atende as crianças que estão em férias. Com desenhos, pintura, com informática, além da literatura. O museu, até o final de agosto, nós estaremos inaugurando. Ficou por muitos anos fechado, com problemas na estrutura, no madeiramento, e está finalizando a restauração. Nossos servidores já estão lá catalogando tudo que nós temos, para deixar à mostra para todos. Junto ao museu nós temos a casa de música, com nosso maestro Ramon. Onde ele treina a banda municipal e dá aula para todas as crianças a partir dos 8 anos, aqui no nosso município, e atendemos também a patrulha do bombeiro do amanhã.", conclui o secretário.

O ator Aquidauanense, Rubens Correa, faleceu no Rio de Janeiro em 22 de janeiro de 1996. No Estado ele construiu uma sólida e consagrada carreira atuando em novelas como, "Mandala", TV Globo em 1987; "Pantanal" (a primeira versão na extinta TV Manchete, em 1990); O Marajá (em 1993, também TV Manchete), entre tantas outras. No cinema, teve várias atuações, e esteve ao lado de Xuxa e Sérgio Malandro, em "Lua de Cristal",1990.

O ex-presidente José Manuel Fontanillas Fragelli (José Fragelli) nasceu em Corumbá, em 31 de dezembro de 1915 e faleceu em Aquidauana no ano de 2010. Foi governador de Mato Grosso na década de 1970 e presidente do Senado no período de 1985 a 1987, representante do Estado de Mato Grosso do Sul. Ocupou a cadeira como presidente interino da República, (28 a 30/9/1986 e 9 a 14/9/1986).

Casa do ex-presidente José Fragelli em Aquidauana - Foto: Ronald Regis

O Museu de Arte Pantaneira Manoel Antônio Paes de Barros, vai voltar a funcionar na rua Cândido Mariano, 462, no centro de Aquidauana, abrigando acervo da história e da arte do Pantanal. Antônio Paes de Barros foi um dos fundadores da cidade Aquidauana, além de ter sido importante usineiro, coronel e político brasileiro, presidente do então Estado do Mato Grosso, de 1903 até sua deposição e morte em 1906. O prédio que abriga o museu foi construído em 1918, e o local já recebeu uma sede da Caixa Econômica Federal, asilo para idosos, escolas Padre Anchieta e Secretaria de Obras do município.

Museu de Arte Pantaneira Manoel Antônio Paes de Barros - Foto: Ronald Regis

A cultura de um povo é como o "sangue" que corre na "veia" de sua História

No dicionário Aurélio Buarque de Holanda, cultura significa, o conjunto de características humanas, que não são inatas, e que se criam e se preservam ou aprimoram através da comunicação e cooperação entre indivíduos e, sociedade. A cultura é a marca de existência de um povo. Sem o reconhecimento e a preservação da mesma, um povo "desparece" lentamente com o passar do tempo. Preservar memórias é permitir que novas gerações também desfrutem do conhecimento, do orgulho e da História da qual ele também faz parte e perpassa.