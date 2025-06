Casal une passeio pela estrada parque com presença no 9º Encontro 

Casal Reliqueiro veio para o 9º Encontro pela Estrada Parque e fez turismo em Aquidauana / (Foto Acervo pessoal)

O casal de professores Reinaldo José e Ana Rachell Schmidt, é exemplo da confirmação do fato do Encontro de Relíquias de Aquidauana, ser um evento que promove o turismo no município.

Eles viajaram de Campo Grande para participar do 9º Encontro, porém fizeram a conciliação com um passeio pela estrada parque e ficaram maravilhados com a paisagem recheada de belezas naturais.