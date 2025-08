Caxinguelê: o esquilo do Pantanal que ajuda a manter a floresta viva

Caxinguelê, também conhecido como serelepe ou esquilo-brasileiro / Fotógrafo de natureza, Eduardo Melo

Nem todo mundo sabe, mas o caxinguelê, também conhecido como serelepe ou esquilo-brasileiro, é um dos moradores do Pantanal. Embora seja mais comum na Mata Atlântica e no Cerrado, ele também pode ser encontrado nas áreas mais secas e nas bordas de floresta do bioma pantaneiro.

A curiosidade foi compartilhada pelo IHP (Instituto Homem Pantaneiro), que atua na conservação da biodiversidade da região. O animal, da espécie Hadros spadiceus, é um roedor arborícola ágil, curioso e essencial para a saúde das florestas.

Agilidade nas alturas

O caxinguelê vive nas copas das árvores, onde salta com facilidade e constrói ninhos com folhas e galhos. Territorial e solitário, emite sons agudos para afastar invasores e utiliza a cauda como forma de intimidação contra predadores.

Além da agilidade, a espécie chama atenção pelo comportamento estratégico: costuma esconder alimentos como sementes e frutos para consumir depois. Muitas vezes, esquece onde os guardou, ajudando, sem querer, na regeneração da vegetação ao permitir que essas sementes germinem.

Importante para o equilíbrio ambiental

Com uma dieta variada, o caxinguelê se alimenta de frutas, nozes, sementes, insetos e até ovos de aves. Essa diversidade alimentar faz dele um dispersor de sementes e, portanto, um aliado natural na preservação das florestas.

Mas, apesar de sua importância ecológica, o roedor enfrenta ameaças crescentes. A perda de habitat causada pelo desmatamento e os incêndios frequentes na região pantaneira colocam a espécie em risco. Sua presença, segundo especialistas, é um indicativo de que o ambiente está equilibrado.

Saúde do Pantanal

Com hábitos discretos e aparência carismática, o caxinguelê é um exemplo de como pequenos animais têm grande impacto nos ecossistemas. Proteger o Pantanal e suas diversas formas de vida, incluindo espécies menos conhecidas, é essencial para manter o equilíbrio da maior planície alagável do planeta.

