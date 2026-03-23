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Cejar abre inscriÃ§Ãµes para cursos gratuitos de espanhol e inglÃªs voltados ao setor turÃ­stico em Aqui

Vagas sÃ£o limitadas e atendimento presencial na secretaria da escola

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 23/03/2026 Ã s 18:08

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As aulas terÃ£o inÃ­cio no dia 13 de abril com a duraÃ§Ã£o de quatro meses / O Pantaneiro

A Escola Cejar de Aquidauana está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de espanhol e inglês aplicados aos serviços turísticos. As capacitações, oferecidas pela Secretaria de Estado de Educação (SED) em parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul, têm o objetivo de qualificar profissionais e moradores da região para atender a demanda do setor turístico, uma das principais atividades econômicas do município.

As aulas terão início no dia 13 de abril com a duração de quatro meses. O curso de espanhol será realizado às segundas e terças-feiras, no período noturno. Já o curso de inglês acontece nos mesmos dias da semana, com opções nos períodos vespertino e noturno, ampliando as possibilidades de participação.

As vagas são limitadas, e a oportunidade é voltada a quem deseja se preparar para atuar no turismo local, segmento que recebe visitantes nacionais e estrangeiros ao longo de todo o ano. Os cursos são inteiramente gratuitos e oferecem certificação aos participantes que cumprirem a carga horária prevista.

Serviço – Os interessados devem procurar a secretaria da escola para obter mais informações e realizar a inscrição. A Cejar está localizada na Rua José Bonifácio, 595, no bairro Alto. O atendimento é presencial, e os candidatos podem tirar dúvidas pelo telefone (67) 3241-2226.

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