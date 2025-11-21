Centro de Convivência do Idoso realiza 1ª Festa a Fantasia em Aquidauana

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

O Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Aquidauana realizou na noite de quarta-feira (19) a 1ª Festa a Fantasia, reunindo participantes, familiares e equipe organizadora. O evento contou com apresentação musical de Gleici Helena & Banda, que conduziu o baile com repertório de chamamé e vaneirão.



A programação teve como destaque o desfile de fantasias, com participação de idosos caracterizados como personagens diversos, figuras da literatura e referências culturais. As apresentações foram avaliadas por um júri formado pela primeira-dama Vera Lúcia Quadros Batista, pelo secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga, e pela servidora Raquel Ly Regis Barreto. Os vencedores foram Irene Cavalheiro de Souza, 74 anos, escolhida como Rainha, e Manoel José dos Santos, 76 anos, eleito Rei da Festa.



O público presente foi composto por familiares, que acompanharam as apresentações e registros do evento. A coordenadora do CCI, Eloisa Pacheco, agradeceu a participação dos idosos e das famílias. A primeira-dama Vera Lúcia ressaltou o trabalho da equipe do CCI e da Secretaria Municipal de Assistência Social. O secretário Clériton Alvarenga destacou a relevância das ações de convivência e fortalecimento de vínculos realizadas pelo Centro.



A 1ª Festa a Fantasia integrou o calendário de atividades do CCI e reforçou a participação dos idosos nas ações desenvolvidas pela assistência social do município.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!