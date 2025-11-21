Centro de Convivência do Idoso realiza 1ª Festa a Fantasia em Aquidauana

O evento contou com apresentação musical de Gleici Helena & Banda, que conduziu o baile com repertório de chamamé e vaneira
Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana
O Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Aquidauana realizou na noite de quarta-feira (19) a 1ª Festa a Fantasia, reunindo participantes, familiares e equipe organizadora. O evento contou com apresentação musical de Gleici Helena & Banda, que conduziu o baile com repertório de chamamé e vaneirão.
A programação teve como destaque o desfile de fantasias, com participação de idosos caracterizados como personagens diversos, figuras da literatura e referências culturais. As apresentações foram avaliadas por um júri formado pela primeira-dama Vera Lúcia Quadros Batista, pelo secretário municipal de Assistência Social, Clériton Alvarenga, e pela servidora Raquel Ly Regis Barreto. Os vencedores foram Irene Cavalheiro de Souza, 74 anos, escolhida como Rainha, e Manoel José dos Santos, 76 anos, eleito Rei da Festa.
O público presente foi composto por familiares, que acompanharam as apresentações e registros do evento. A coordenadora do CCI, Eloisa Pacheco, agradeceu a participação dos idosos e das famílias. A primeira-dama Vera Lúcia ressaltou o trabalho da equipe do CCI e da Secretaria Municipal de Assistência Social. O secretário Clériton Alvarenga destacou a relevância das ações de convivência e fortalecimento de vínculos realizadas pelo Centro.
A 1ª Festa a Fantasia integrou o calendário de atividades do CCI e reforçou a participação dos idosos nas ações desenvolvidas pela assistência social do município.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Turismo
Equipe formada por profissionais da saúde participou de pescaria em Guia Lopes da Laguna e capturou peixes de até 1,36 metro
Trânsito
Família de Rio Brilhante seguia para Água Clara quando veículo "ramparou" em quebra-molas e capotou várias vezes
Emprego
Seleção da SED-MS contrata professores temporários; inscrições seguem até as 17h
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS