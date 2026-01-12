Acessibilidade

12 de Janeiro de 2026

Meio ambiente

Cerrado registra queda de 25,76% no desmatamento em 2024

A redução no Cerrado acompanha a tendência de queda observada na maioria dos biomas brasileiros, conforme dados do Inpe

Da redação

Publicado em 12/01/2026

A redução no desmatamento representa um sinal positivo na direção da conservação deste ecossistema estratégico / Divulgação/Agência Brasil

O Cerrado, segundo maior bioma do Brasil, apresentou uma redução de 25,76% no desmatamento entre 2023 e 2024, de acordo com dados consolidados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Os números, divulgados esta semana pelo sistema de Monitoramento Anual da Supressão de Vegetação Nativa (Prodes), colocam o Cerrado entre os biomas com maior queda percentual na perda de vegetação nativa no período.

A redução no Cerrado acompanha a tendência de queda observada na maioria dos biomas brasileiros. A Amazônia registrou queda de 28,09%, a Mata Atlântica reduziu o desmatamento em 37,89% e o Pampa em 20,08%. Apenas dois biomas tiveram aumento na supressão vegetal: a Caatinga (9,93%) e o Pantanal (16,5%).

Segundo a vice-coordenadora do Programa BiomasBR do Inpe, Silvana Amaral, os resultados refletem a efetividade das políticas públicas ambientais. "A queda no desmatamento na maioria dos biomas corrobora a importância de políticas de comando e controle, bem como de mecanismos regulatórios estabelecidos entre sociedade civil e setores produtivos", afirmou.

O sistema Prodes considera como supressão a remoção completa da cobertura de vegetação nativa, independentemente do futuro uso da área. A metodologia combina detecção automática por satélites com interpretação visual especializada, sendo reconhecida como uma das mais precisas para monitoramento de médio e longo prazo.

A consolidação dos dados do Prodes serve como subsídio para a formulação e ajuste de políticas públicas ambientais em todo o país. Para o Cerrado, bioma fundamental para a segurança hídrica nacional e que vem sofrendo acelerada perda de vegetação nas últimas décadas, a redução no desmatamento representa um sinal positivo na direção da conservação deste ecossistema estratégico.

