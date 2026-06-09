Céu encoberto e temperaturas amenas marcam a terça-feira em Aquidauana

Termômetros variam entre 20°C e 28°C, com ventos fracos
O Pantaneiro
Nesta terça-feira, 9 de junho, o tempo em Aquidauana permanece estável, com predomínio de céu encoberto ao longo de todo o dia. De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima pode chegar aos 28°C no período da tarde.
A previsão indica que o dia será marcado por nebulosidade constante, com ausência de precipitação. Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente das direções sudeste e leste, com velocidade inferior a 10 km/h.
Para os próximos dias, a previsão indica mudança no tempo, com possibilidade de chuva a partir de quarta-feira (10). Na quarta, a temperatura deve variar entre 18°C e 25°C, com previsão de chuva fraca.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Vandalismo
Bonito
O levantamento também integra as ações que irão subsidiar a elaboração do Plano Diretor de Bonito
Fase Pantanal
Competição reúne equipes de diferentes cidades e segue até este domingo, com partidas em várias categorias
GALERIA DE FOTO
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS