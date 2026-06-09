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Meteorologia

Céu encoberto e temperaturas amenas marcam a terça-feira em Aquidauana

Termômetros variam entre 20°C e 28°C, com ventos fracos

Da redação

Publicado em 09/06/2026 às 07:08

Atualizado em 09/06/2026 às 07:10

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O Pantaneiro

Nesta terça-feira, 9 de junho, o tempo em Aquidauana permanece estável, com predomínio de céu encoberto ao longo de todo o dia. De acordo com os dados disponíveis, a temperatura mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima pode chegar aos 28°C no período da tarde.

A previsão indica que o dia será marcado por nebulosidade constante, com ausência de precipitação. Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente das direções sudeste e leste, com velocidade inferior a 10 km/h.

Para os próximos dias, a previsão indica mudança no tempo, com possibilidade de chuva a partir de quarta-feira (10). Na quarta, a temperatura deve variar entre 18°C e 25°C, com previsão de chuva fraca.

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