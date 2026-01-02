Acessibilidade

02 de Janeiro de 2026 • 17:42

Bonito MS

Chalé João de Barro: a sua hospedagem perfeita

Descubra agora a oportunidade de se hospedar em Bonito com preço imperdível de inauguração

Redação

Publicado em 02/01/2026 às 10:18

Atualizado em 02/01/2026 às 16:06

Recém-inaugurado em Bonito, no Mato Grosso do Sul, o Chalé João de Barro surge como uma hospedagem encantadora para quem busca mais do que apenas um lugar para ficar: é um convite ao descanso, à conexão com a natureza e a uma experiência cheia de significado. Inspirado no conceito da bioconstrução charmosa, o chalé foi cuidadosamente pensado para unir sustentabilidade, conforto e beleza, criando um ambiente acolhedor que transmite paz desde o primeiro contato.

Cada detalhe do Chalé João de Barro revela carinho e respeito pelo entorno natural. O espaço harmoniza materiais, formas e sensações que valorizam o bem-estar, proporcionando uma estadia leve e aconchegante. Ideal para famílias ou pequenos grupos, o chalé acomoda até cinco pessoas, oferecendo conforto na medida certa para quem deseja desacelerar após um dia explorando as belezas naturais que só Bonito pode proporcionar.

Localizado no centro de Bonito-MS, o chalé permite fazer tudo a pé, ficando pertinho de restaurantes, comércios e atrações locais — uma combinação perfeita entre praticidade e tranquilidade. Depois dos passeios por rios de águas cristalinas, grutas e cachoeiras, nada melhor do que retornar ao que muitos já consideram o melhor lugar para descansar na cidade.

E para celebrar a inauguração, o Chalé João de Barro oferece um preço especial imperdível. Faça sua reserva com antecedência e venha viver essa experiência única, mágica e acolhedora, em total sintonia com a natureza.

Confira agora pelo Airbnb: Clicando aqui

Siga nas Redes Sociais: @chalejoaodebarrobonito

