Chuvas mudam cenário da Estrada Parque com alagamento no Passo do Lontra

Trecho da estrada / (Foto: Divulgação)

Imagens aéreas sobre a Estrada Parque, na região do Passo do Lontra, em Corumbá, mostram a diferença da estrada de terra com as chuvas constantes desde janeiro deste ano. A região que corta o Pantanal está com vias inundadas por água.

O registro foi compartilhado pelo IHP (Instituto Homem Pantaneiro) nesta quinta-feira, 13, onde mostra a planície alagada. l. O vídeo foi feito durante monitoramento do programa Cabeceiras do Pantanal, no começo de abril.