Chuvas não dão trégua e Balneário de Bonito continua internado

Atrativo segue com visitação suspensa / Divulgação

O Balneário Municipal de Bonito continua com a visitação suspensa pelo alto nível de água do rio Formoso. Nesta quarta-feira, 31, as chuvas não deram trégua.

Em nota, a pregoeiro comunicou que a reabertura depende das condições climáticas, já que o atual volume não é considerado seguro para os banhistas.

Enquanto o nível do rio estiver alto, a visitação permanece suspensa.