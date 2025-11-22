Acessibilidade

22 de Novembro de 2025 • 09:06

Cipolândia celebra 67 anos com 3ª Festa do Abacaxi neste sábado

A programação resgata as tradições culturais e gastronômicas do distrito, celebrando simultaneamente o aniversário da localidade

Da redação

Publicado em 22/11/2025 às 08:38

A expectativa é que o evento reúna moradores e visitantes de toda a região para uma noite de celebração comunitária / Ilustrativa

O distrito de Cipolândia, em Aquidauana, comemora seus 67 anos neste sábado (22) com a realização da 3ª Festa do Abacaxi. O evento, que tem entrada gratuita, será realizado a partir das 18h na praça central do distrito e contará com show e bailão do grupo Raça Pantaneira, um dos principais representantes da música regional sul-mato-grossense.

Além da apresentação musical, a festa oferecerá comidas e bebidas típicas da região, além de exposição de produtos da agricultura familiar. A programação resgata as tradições culturais e gastronômicas do distrito, celebrando simultaneamente o aniversário da localidade e a produção agrícola característica da região.

A expectativa é que o evento reúna moradores e visitantes de toda a região para uma noite de celebração comunitária. A organização convida a população para prestigiar a festa, que se consolida como um dos principais eventos do calendário cultural do distrito e representa importante oportunidade para valorizar a identidade local e a economia regional.

