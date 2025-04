Pescador fisga raro surubim barbado e devolve à natureza

Pesca no último domingo / Arquivo pessoal

Peterson Cardoso de Oliveira, 38 anos, é pescador profissional há 4 anos, no Mato Grosso do Sul, mas foi somente no domingo, dia 6, conseguiu um feito inédito: pescar um surubim barbado, espécie considerada extremamente rara na região.

Mesmo após a captura, Peterson Cardoso ainda não sabia da importância do animal que teve em mãos. "Eu peguei o peixe às 10h38 da manhã. Só depois que postei nas minhas redes sociais, um amigo pescador me alertou sobre a raridade dele", descreve.

Ao Pantaneiro, Peterson explicou que o surubim barbado é diferente dos barbados comuns. Enquanto a maioria exibe coloração prateada, o surubim barbado tem pintas espalhadas pelo corpo e a cauda rosada, o que o torna único. Ele ainda disse que a espécie pode ser capturada legalmente, desde que respeitada a medida mínima permitida.

O surubim capturado por Peterson foi devolvido por não estar na medida. "A importância de pegar um surubim barbado é não matá-lo, mas sim chamar o pessoal do ambiental ou devolvê-lo. Eu mesmo devolvi, ainda que não soubesse que era raro. Devolvi por não estar na medida. Também acredito que é importante que os outros pescadores saibam dessa informação para respeitar o peixe, que é raro”, destaca.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!