Com 160 expositores, Showtec apresenta em Maracaju novas tecnologias e serviços

O Showtec, o maior evento do agronegócio de Mato Grosso do Sul, começou na manhã de ontem, dia 21, e vai até o dia 23, movimentando economicamente a cidade de Maracaju e o estado de Mato Grosso do Sul.

Trata-se de uma feira com proporções e propostas empreendedoras para o setor do agronegócio, cuja missão principal é apresentar e comercializar tecnologias de ponta para o campo, além de proporcionar novos conhecimentos aos produtores rurais por meio de uma programação técnica rica em palestras e exposições de novos materiais e seguras possibilidades.

Segundo a Fundação MS, o Showtec 2024 tem como principal objetivo unir as mais relevantes tecnologias e informações para o agro em um só lugar, de forma direta e aplicável a produtores rurais e agentes do agro brasileiro, principalmente da região Centro-Oeste.

O governador Eduardo Riedel participou nesta manhã da abertura do evento e destacou o empenho da Fundação MS no desenvolvimento do agronegócio sul-mato-grossense.

"O agro de Mato Grosso do Sul e a economia do estado devem muito à Fundação MS pelo que ela construiu ao longo dos anos. O Showtec é a grande vitrine. Nestes mais de 20 anos de trabalho, a Fundação MS construiu um conjunto de informações e validações tecnológicas que foram fundamentais para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul", frisou o governador.

Como uma grande vitrine tecnológica do agro, apresentando produtos, serviços e ferramentas que otimizam o trabalho no campo, a expectativa da Fundação MS, organizadora e idealizadora do Showtec 2024, é que o evento receba cerca de 25 mil visitantes este ano. Os expositores disponibilizarão mais de 500 tecnologias destinadas aos agricultores, mais de 60 variedades de soja e 100 híbridos de milho. Na programação técnica, acontecerão mais de 20 palestras e debates.

