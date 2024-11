Com deck, mirante e ponte suspensa, cenário da Corrida da PMA é aberto para população

Divulgação

Quem mora em Campo Grande e é apaixonado por trilhas e natureza não precisa viajar longas distâncias para desfrutar de cenários deslumbrantes. Com 177 hectares de área de preservação, o Parque Estadual Matas do Segredo é aberto ao público.

Administrado pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), o parque oferece trilha guiada, além de atividades de educação ambiental. Por se tratar de uma área de conservação, o acesso é limitado.

No próximo domingo, 3 de novembro, o parque será o cenário da Corrida da Polícia Militar Ambiental (PMA). Com 500 participantes, o evento contará com um trajeto inédito de 5 km e 10 km. Embora as inscrições já tenham se encerrado, você ainda pode agendar sua visita e aproveitar a beleza do cerrado!

No caminho, prepare-se para uma experiência com direito a contemplação e belos espaços para fotografia, como o deck próximo a uma das várias nascentes que formam o Córrego Segredo. Um espaço de mata fechada, que desperta a atenção para a importância da conservação dos rios. Um pouco mais a frente, uma ponte suspensa que torna o passeio ainda mais divertido.

Katiuscia Balbuena Coene, gestora do parque, explica que divulgar cada vez mais o espaço para a população é uma forma de trabalhar a conscientização.

“As pessoas precisam ter um ambiente para ter uma atividade em contato com a natureza. Porque se você não conhece a natureza, o que é a natureza, como vai conseguir conservar isso? Quando uma criança que vem visitar o parque, ela aprende coisas que ela nunca vai esquecer, que vão ficar na memória dela”, reforça ela, que destaca que o local recebe frequentemente a visita de alunos de escolas da Capital.

Para quem está se perguntando, qual o endereço, o parque fica na Rua Vicente Migliozzi, 21, Jardim Presidente. O passeio demora em torno de 90 minutos. A orientação é usar roupas confortáveis que cubram o máximo do corpo, calçados adequados (botinas são ideais), boné ou chapéu, passar repelente, protetor solar e levar água.

Dependendo do percurso, é possível aproveitar a vista do pequeno Mirante da Capital

O Parque também é aberto para praticantes da observação de aves, pesquisas cientificas, atividades acadêmicas às crianças e adolescentes do Projeto Florestinha, da PMA (Polícia Militar Ambiental).

Quer agendar uma visita? É só ligar no (067) 9 9241-7166, que também tem WhatsApp. Visite as nossas redes sociais @pemssegredo.