Com maior número de turistas, ruas de Bonito serão interditadas nesta sexta-feira

Um dos principais destinos turísticos de Mato Grosso do Sul nesse período de fim de ano, a cidade de Bonito terá interdição em algumas ruas da região central, a partir desta sexta-feira (30).

A prefeitura informou que, por meio do Departamento de Trânsito, que a Rua Pilad Rebua será fechada entre as ruas 15 de novembro e 29 de maio e entre a ruas Santana do Paraíso e Monte Castelo. E a Rua Luís da Costa Leite ficará fechada da rua Senador Filinto Müller até o palco, na Nelson Felício. A interdição ocorre a partir das 18 horas.

No sábado (31) a interdição começa na Pilad Rebuá será a partir das 15 horas, começando pela Rua Nelson Felício, até a Monte Castelo. A medida visa preservar a segurança do público, devido ao grande fluxo de pessoas caminhando pelo local.