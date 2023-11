Com mais uma ação para o mercado nacional, turismo de MS marca forte presença na Festuris 2023

Divulgação

De 9 a 12 de novembro o turismo de Mato Grosso do Sul estará representado na Festuris (Feira Internacional de Turismo) que acontece no Centro de Feiras e Eventos Serra Park de Gramado, no Rio Grande do Sul. Em parceria com o Sebrae-MS, a Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) e o trade estadual irão promover e comercializar os principais destinos turístico do Estado, como Pantanal, Bonito/Serra da Bodoquena, Campo Grande/Caminho dos Ipês e Cerrado Pantanal.

A Festuris 2023 é uma das feiras de negócios turísticos, geração de conteúdo e networking mais respeitadas da América Latina e traz como tema da 35ª edição o "Capital Humano: Chave da Transformação".

O diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, destaca a importância de participar de uma das mais importantes feiras da região Sul do Brasil. “É muito importante para Mato Grosso do Sul participar e levar grandes ativações para a Festuris, que é considerada um dos eventos de negócios turísticos de resultados mais efetivos para o trade brasileiro e sul-americano. Este ano vamos levar a gastronomia pantaneira e participar de ações voltadas para o público LGBT+, um segmento que MS vem fazendo um trabalho constante e consistente há seis anos”, ressalta.

Público LGBT

Além do estande físico de 60m² com comunicação visual dos destinos e produtos turísticos de MS, com balcões e mesas de atendimento ao público e relacionamento com mídia especializada, Mato Grosso do Sul estará presente pela primeira vez no Espaço LGBT+ da Festuris, que já está consolidado nos últimos 14 anos como um dos mais produtivos em questão de negócios e relacionamento entre expositores e buyers do segmento de turismo LGBT+ ou que desejam ingressar nesse mercado.

No dia 10 às 16h30, no Espaço LGBT+ do Festuris, MS fará uma palestra com o tema “Mato Grosso do Sul: uma opção de ecoturismo, aventura e experiências únicas para o público LGBT“ que está de portas abertas para a diversidade.

Gastronomia

Na gastronomia, os Chefs Marcilio Galeano e Lucas Caslu farão um Cooking Show no estande da Mato Grosso do Sul, apresentando pratos da “Rota Gastronômica Pantaneira” nos dias 10 e 11 de novembro, sempre às 16h.

MS também foi convidado pela organização da Festuris para participar do “Food & Drinks Experience”, um espaço destinado ao turismo gastronômico. Nesta arena gastronômica, às 13h do dia 10 de novembro, os chefs farão uma aula show para cerca de 40 pessoas e apresentarão um dos pratos da Rota Gastronômica Pantaneira, finalizando com degustação.

Mercado

Segundo o Observatório do Turismo de MS, o Rio Grande do Sul está entre os quatro maiores emissores nacionais de turistas para a região.

Segundo a organização do Festirus, em 2022 foram mais de 12,5 mil inscritos e mais de 2,7 mil marcas em exposição no evento. Mais de 20% dos participantes do evento são oriundos de São Paulo, o maior emissor brasileiro de turistas para Mato Grosso do Sul.