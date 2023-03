Com ônibus adaptado, idosos do Asilo São Francisco visitam Bioparque Pantanal

Idosos com assistentes municipais / (Foto: Divulgação)

Idosos do Asilo São Francisco de Aquidauana vivenciaram na tarde de terça-feira (14) a experiência do passeio pelo Bioparque Pantanal, em Campo Grande. A visita foi possível pela disponibilidade de um ônibus adaptado da Secretaria de Assistência Social (SAS) e servidores da SAS e da Saúde para dar apoio aos funcionários do asilo no atendimento aos idosos na viagem e no passeio.

Vovôs e vovós curtiram uma tarde no complexo turístico mais disputado no momento para visitação. A diretora do Asilo, Maristela Leite, contou emocionada da alegria que foi ver os idosos empolgados com o passeio e com as belezas do Aquário.

"Estamos muito felizes em poder proporcionar esse passeio para eles. Fomos muito bem recebidos pela equipe do aquário e só temos a agradecer ao prefeito e à equipe da prefeitura pelo suporte para que esse passeio acontecesse", disse a diretora Maristela.

Nas redes sociais, acompanhando o passeio dos idosos do asilo, o prefeito Odilon Ribeiro disse que: "eles [idosos] merecem esse carinho e atenção especial! Fazemos questão de ajudar sempre o asilo e proporcionar o melhor que pudermos para bem atendê-los".