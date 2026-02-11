Concurso de Fantasias do Carnaval de Corumbá acontece nesta quinta-feira

A grande novidade desta edição é a criação da categoria Suntuosidade Corumbaens / Divulgação/Prefeitura de Corumbá

A expectativa para o tradicional Concurso de Fantasias do Carnaval de Corumbá ganha forma com a aproximação da data do evento, marcado para esta quinta-feira, 12 de fevereiro, a partir das 19h, no ginásio do Corumbaense Futebol Clube. A competição integra a programação oficial da folia municipal e promete uma noite de brilho, criatividade e valorização da cultura local, com a estreia da categoria Suntuosidade Corumbaense.

A grande novidade desta edição é a criação da categoria Suntuosidade Corumbaense, desenvolvida em diálogo com carnavalescos da cidade para valorizar a produção artesanal local. A modalidade é voltada a fantasias de grande porte e acabamento refinado, restrita a participantes que comprovem residência no município há pelo menos dois anos. Completam a disputa as categorias Originalidade, que premia fantasias inéditas e artesanais feitas com materiais alternativos e recicláveis, e Luxo, destinada a peças com materiais nobres e forte impacto visual, sem restrição de moradia.

Os concorrentes serão avaliados por uma comissão julgadora composta por especialistas convidados, que considerarão critérios como criatividade, coerência entre o título e o enredo da fantasia, performance do desfilante, emprego de materiais e qualidade do acabamento. Cada participante terá até cinco minutos para sua apresentação, com penalidades previstas em caso de extrapolação do tempo.

A premiação total pode ultrapassar R$ 85 mil, somados os valores das três categorias e a participação especial dos carnavalescos Hors-Concours. Na categoria Originalidade, o montante máximo é de R$ 25 mil, com prêmios que vão de R$ 6 mil para o primeiro lugar a R$ 4 mil para o quinto. Nas categorias Suntuosidade Corumbaense e Luxo, cada uma pode distribuir até R$ 30 mil, com R$ 7 mil para os primeiros colocados, R$ 6,5 mil para os segundos, R$ 6 mil para os terceiros, R$ 5,5 mil para os quartos e R$ 5 mil para os quintos.

O edital também garante o pagamento do prêmio Hors-Concours, no valor de R$ 6 mil, para cada um dos cinco carnavalescos que detêm essa honraria, concedida a vencedores de cinco edições consecutivas ou sete alternadas. Os valores serão pagos em parcela única, em até 60 dias após o concurso, mediante depósito em conta bancária informada no ato da inscrição, com os descontos legais.

O regulamento completo está disponível na edição de 29 de dezembro de 2025 do Diário Oficial de Corumbá. A organização reforça que a documentação deve ser entregue completa no ato da inscrição, incluindo histórico e registros do processo criativo da fantasia. A criação da Suntuosidade Corumbaense reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização da identidade cultural pantaneira e o fortalecimento do carnaval como um dos maiores patrimônios imateriais da cidade.

