Conferência internacional reforça ecoturismo em Bonito

Assessoria de Imprensa do Sebrae/MS

Entre os dias 27 e 29 de abril, Bonito foi palco do AdventureELEVATE 2025, uma das principais conferências globais de ecoturismo, organizada pela Adventure Travel Trade Association (ATTA), com apoio do Sebrae/MS, Embratur e Fundtur-MS.

O evento reuniu representantes de mais de 20 países, entre operadores turísticos, jornalistas especializados e profissionais do setor. Durante três dias, a programação incluiu rodadas de negócios, palestras sobre consumo consciente e experiências práticas na natureza local.

Ao todo, 19 empreendedores regionais apresentaram produtos autorais e sustentáveis na feira organizada pelo Sebrae/MS, incluindo artesanato e itens da cultura local. O objetivo foi conectar turismo e identidade regional, reforçando o potencial econômico do ecoturismo.

Dados do Sebrae mostram que 83% das empresas turísticas de Mato Grosso do Sul atuam no ecoturismo, representando cerca de 70% do faturamento do setor no estado, índice superior à média nacional.

Bonito também se destacou por suas práticas sustentáveis, sendo a primeira cidade brasileira certificada como carbono neutro para eventos e com iniciativas como lixo zero e monitoramento de emissões.

O evento fortalece a imagem de Bonito como um destino sustentável e estratégico para o turismo de natureza no Brasil e no mundo.

