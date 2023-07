Confira a programação nacional do Festival de Inverno de Bonito

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e a Prefeitura de Bonito confirmaram na segunda-feira, dia 24, a programação oficial dos shows nacionais para o XXII Festival de Inverno de Bonito, que acontece de 23 a 27 de agosto de 2023. Os nomes já estavam circulando na mídia, porém hoje foi confirmada a ordem de apresentações. Confira:

23/08 – Fafá de Belém

24/08 – Paulinho Mosck, com participação de Maria Gadu

25/08 – Iza

26/08 – Emicida

27/-08 – Trio Parada Dura

Além dos shows nacionais, a programação conta com apresentações locais, exposições, teatro, dança e uma novidade confirmada para este ano será um espaço totalmente voltado para as crianças, com shows musicais, oficinas e brincadeiras, que será montado no Centro de Múltiplo Uso (CMU). A programação completa será divulgada pela FCMS em breve.