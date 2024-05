Confira as atrações e a programação do 8º Encontro de Relíquias

Encontro de Relíquias

A 8ª edição do Encontro de Relíquias, maior exposição de carros antigos de Mato Grosso do Sul, será realizada de 30 de maio a 2 de junho, aproveitando o feriado prolongado em Aquidauana. O evento acontece na Avenida Pantaneta, no Bairro Alto, com entrada franca, oferecendo uma programação diversificada que promete atrair visitantes de todas as idades.

O destaque principal será o show da banda Charlie Brown Jr., marcado para o sábado, dia 1º de junho. Marcão Britto e Thiago Castanho, integrantes originais da banda, se reunirão para celebrar os 30 anos de história do grupo, proporcionando aos fãs uma performance memorável.

Além do Charlie Brown Jr., o Encontro de Relíquias contará com apresentações de outras bandas e artistas locais renomados, incluindo Chicão Castro, Marasmo, V12, Rota 262 e Mané Coxinha. A banda V12, que abrirá o show principal, promete animar o público com um repertório de clássicos nacionais e internacionais, além de sua música de trabalho, "Meu Destino".

O Encontro de Relíquias não é apenas um evento para colecionadores e aficionados por carros antigos; é também uma grande celebração cultural e turística para Aquidauana. A programação inclui apresentações ao vivo, exposições e diversas atividades, garantindo entretenimento para toda a família.

Não perca a oportunidade de participar deste evento único, que combina a paixão por veículos clássicos com a energia vibrante da música ao vivo. Venha celebrar a história automotiva e o legado musical no 8º Encontro de Relíquias de Aquidauana!