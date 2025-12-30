Acessibilidade

30 de Dezembro de 2025 • 09:44

Turismo

Confira os feriados nacionais de 2026 e os possíveis feriadões

Veja os melhores dias para marcar viagens e descansar no próximo ano

Publicado em 30/12/2025 às 08:12

Atualizado em 30/12/2025 às 08:16

Descubra quais serão as melhores (ou piores) épocas para viajar no ano de 2026, que terá 9 feriados nacionais e 3 pontos facultativos de âmbito nacional. O que não vai faltar será folgas prolongadas. Desse total, apenas um feriado cairá em domingo.

Confira a lista completa e veja as possibilidades de feriadões e emendas:

Feriados nacionais de 2026
1º de janeiro (quinta-feira): Confraternização Universal
3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa)
21 de abril (terça-feira): Tiradentes
1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho
7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil
12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida
2 de novembro (segunda-feira): Finados
15 de novembro (domingo): Proclamação da República
25 de dezembro (sexta-feira): Natal
Pontos facultativos nacionais de 2026
16 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval
17 de fevereiro (terça-feira): Carnaval
4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi

Resumo dos feriadões
Janeiro: Confraternização Universal (quinta-feira, permite emenda na sexta)
Fevereiro: Carnaval (segunda e terça-feira, formando feriadão de 4 dias)
Abril: Paixão de Cristo (sexta-feira) e Tiradentes (terça-feira, possível emenda na segunda)
Maio: Dia do Trabalho (sexta-feira)
Junho: Corpus Christi (quinta-feira, permite emenda na sexta)
Setembro: Independência do Brasil (segunda-feira)
Outubro: Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)
Novembro: Finados (segunda-feira)
Dezembro: Natal (sexta-feira)

