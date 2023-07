Conselho de Turismo de Aquidauana tem novos representantes; confira os nomes

Reunião no auditório da UFMS / Divulgação

Os novos representantes do Comtur (Conselho Municipal de Turismo) de Aquidauana, foram escolhidos na noite de segunda-feira, 17. O grupo visa fortalecer os trabalhos e políticas de incentivo ao turismo na cidade.

Alem da reativação do conselho, a reunião apresentou a eleição da nova diretoria.

O conselho pretende auxiliar na implementação da Política Municipal de Turismo, visando criar condições para o incremento e desenvolvimento, em base sustentável, da atividade turística no município de Aquidauana, para garantir a preservação e a proteção do patrimônio natural, cultural, histórico e arquitetônico do município, assim como o bem-estar de seus habitantes e turistas.

Os representantes da nova diretoria do Comtur eleita terão um ano de mandato, podendo ser reconduzida por mais um ano.

Confira os nomes:

Presidente – Dalva Mirian Coura Aveiro;

Vice-presidente – Youssef Saliba;

Secretária – Aline Bezerra da Costa Miranda;

Tesoureira – Mariana Moreira de Oliveira.

O Conselho é um órgão colegiado e permanente, vinculado à SECTUR (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e compõe o SISTUR (Sistema Municipal de Turismo do Município de Aquidauana).