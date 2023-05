Corumbá abre inscrições para São João com premiação de R$ 80 mil

Inscrições terminam no dia 19 de maio / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Corumbá abriu inscrições para festa tradicional do banho de São João deste ano. A Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico publicou o edital para o festejo que rende premiações de R$ 80 mil.

Segundo o município, podem participar moradores acima de 18 anos representando festeiros ou representantes de comunidades festeiras do Banho de São João, cadastrados junto à Fundação e comprovem residência no município.

As inscrições presenciais seguem até 19 de maio, na forma presencial, no Museu Casa do Dr. Gabi – Espaço de Memória, localizado na rua Cuiabá, nº 1181, Centro, nos horários de atendimento ao público, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h.

Por meio eletrônico, as inscrições, que também começaram nesta segunda-feira, serão recebidas das até às 23 horas do dia 19. Toda a documentação deverá ser enviada para o e-mail: inscrições.fcph@gmail.com. A inscrição será validada e analisada por uma comissão formada por servidores da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.

Conforme o Edital nº 008/2023, a publicação da homologação do resultado no Diário Oficial de Corumbá será no dia 30 de maio. As datas da programação descrita na tabela acima podem sofrer alteração pela FCPH em caso de necessidade de adequação e, se isso ocorrer, será feita a publicação por meio do Diário Oficial de Corumbá.