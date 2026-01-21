Corumbá inicia contagem regressiva para o Carnaval em festa no Jardim da Independência

O lançamento no Jardim da Independência, um dos espaços públicos mais simbólicos da cidade, simboliza o convite aberto a todos os corumbaenses / Divulgação/Prefeitura de Corumbá

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Cultura, realizará nesta quinta-feira, 23 de janeiro, o lançamento oficial do Carnaval 2026. O evento está marcado para as 19h no Jardim da Independência, no Centro da cidade, e dará início à contagem regressiva para a maior festa popular do município.

A cerimônia de lançamento promete reunir cultura, tradição e alegria, com apresentações que devem antecipar o clima da folia. A iniciativa busca mobilizar a população, aquecer os preparativos e apresentar as principais atrações e novidades da programação carnavalesca deste ano.

A Fundação de Cultura reforça que o Carnaval de Corumbá é um momento de celebração coletiva, que valoriza as manifestações culturais locais e promove a integração comunitária. O lançamento no Jardim da Independência, um dos espaços públicos mais simbólicos da cidade, simboliza o convite aberto a todos os corumbaenses para vivenciarem a festa.

A expectativa é que o evento atraia moradores e visitantes, marcando oficialmente o início dos preparativos para os desfiles, blocos e festas que tomarão as ruas da cidade nas próximas semanas. A prefeitura promete mais detalhes sobre a programação completa durante o lançamento.

