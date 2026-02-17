Acessibilidade

17 de Fevereiro de 2026 • 08:41

Carnaval 2026

Corumbá inicia festa de Carnaval ao meio-dia no Porto Geral

Terça-feira terá programação especial com foco na inclusão e tradição cultural

Da redação

Publicado em 17/02/2026 às 08:28

Carnaval / O Pantaneiro

A terça-feira, 17 de fevereiro, será um dia de intensa programação no Carnaval de Corumbá, com atividades que celebram a tradição, a diversidade e o direito de todos à folia. A Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura, preparou uma grade repleta de atrações que começam já ao meio-dia e se estendem pela noite.

A partir das 12h, o Porto Geral recebe mais uma edição do Casario Folia, um dos blocos mais tradicionais da cidade, que anima foliões de todas as idades em um dos cenários mais emblemáticos da orla corumbaense.

Às 16h, o Jardim da Independência se transforma em palco do Carnaval Inclusivo, uma ação especial dentro do projeto Jardim Folia. O evento é dedicado a garantir que pessoas com deficiência, acompanhadas de suas famílias, possam vivenciar a festa em um ambiente seguro, adaptado e acolhedor. A programação inclui espaços sensoriais, apoio especializado e atividades pensadas para proporcionar conforto e bem-estar a todos os participantes, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a acessibilidade e a inclusão social.

A noite reserva uma verdadeira viagem pelas tradições carnavalescas. A partir das 20h, o Jardim da Independência será palco do Carnaval Cultural, um encontro que resgata as raízes da folia popular. A programação conta com corso, cordões carnavalescos, pastorinhas, frevo e o tradicional Bloco dos Palhaços, uma das manifestações mais queridas e antigas do Carnaval de rua corumbaense. A proposta é valorizar a cultura local e oferecer um espaço de celebração para famílias e foliões que apreciam o carnaval em sua essência mais autêntica.

A programação completa reforça a diversidade do Carnaval de Corumbá, que ao longo dos dias combina grandes desfiles, shows populares, blocos de rua e ações inclusivas, consolidando a festa como uma das mais completas e democráticas do Estado.

