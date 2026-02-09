Corumbá inicia Zumba Folia na terça-feira, integrando lazer e atividade física

A expectativa é que o evento atraia um grande número de participantes
Carnaval / O Pantaneiro
A Prefeitura de Corumbá lança na próxima terça-feira, 10 de fevereiro, o **Zumba Folia**, uma programação especial que mistura a alegria do Carnaval com os benefícios da atividade física. O projeto, que integra o calendário oficial de eventos carnavalescos da cidade, tem como objetivo oferecer à população momentos de lazer, bem-estar e muita energia por meio de aulas coletivas de zumba.
A iniciativa convida moradores de todas as idades a participarem e "entrarem no ritmo" da grande celebração. A proposta é incentivar a prática de exercícios de forma descontraída, divertida e acessível, aproveitando o clima festivo do período momesco para promover a saúde e a integração social.
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, responsável pela organização, promete reunir música animada e coreografias contagiantes em um ambiente de pura alegria. A expectativa é que o Zumba Folia atraia um grande número de participantes, desde adeptos regulares da modalidade até quem busca uma forma diferente e prazerosa de se movimentar.
A administração municipal reforça o caráter inclusivo do evento, destacando que a atividade é gratuita e aberta a todos. Mais detalhes sobre os horários, locais e a programação completa das aulas serão divulgados em breve pela prefeitura. O Zumba Folia representa mais uma ação da gestão para diversificar as opções de lazer saudável na cidade, alinhando festividade e qualidade de vida.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Luxo
Inscrições vão até o dia 9 e a participação é gratuita
Acidente
Carro caiu na valeta após uma saída de pista durante a madrugada deste domingo (08)
Tempo
Durante a madrugada choveu nos Distritos de Camisão e Piraputanga
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS