23 de Janeiro de 2026 • 12:15

É Festa

Corumbá lança oficialmente Carnaval 2026 nesta sexta no Jardim da Independência

A organização reforça que o Carnaval de Corumbá é uma celebração coletiva, que fortalece a identidade cultural da região

Da redação

Publicado em 23/01/2026 às 11:23

A cerimônia promete reunir cultura, tradição e alegria para toda a população, oferecendo um primeiro gostinho da folia que tomará as ruas de Corumbá nas próximas semanas / O Pantaneiro

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Cultura, promove nesta sexta-feira, 23 de janeiro, o lançamento oficial do Carnaval 2026. O evento será às 19h no Jardim da Independência, marcando o início da contagem regressiva para a maior festa popular da cidade.

A cerimônia promete reunir cultura, tradição e alegria para toda a população, oferecendo um primeiro gostinho da folia que tomará as ruas de Corumbá nas próximas semanas. O evento, aberto a todas as famílias e amigos, convida a comunidade a sentir o ritmo do Carnaval e a participar dos preparativos da celebração.

Segundo a Fundação de Cultura, o lançamento servirá para apresentar as principais atrações, blocos e a programação oficial da festa, que valoriza as manifestações culturais locais. A iniciativa busca mobilizar a população e criar uma atmosfera de integração e antecipação para os dias de desfile e comemoração.

A organização reforça que o Carnaval de Corumbá é uma celebração coletiva, que fortalece a identidade cultural da região e promove o turismo local. A população está convidada a participar gratuitamente do lançamento, que deve atrair moradores e visitantes para um momento de animação e confraternização.

