Corumbá promove audiência pública para planejar Festival América do Sul

A Prefeitura de Corumbá promoveu uma audiência pública para discutir a edição de 2025 do Festival América do Sul, um dos maiores eventos culturais da região. O encontro reuniu moradores, agentes culturais e autoridades, criando um espaço de diálogo para sugestões e ideias que ajudarão a aprimorar ainda mais a programação do festival.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em valorizar a cultura sul-americana e ampliar a participação popular no desenvolvimento do evento. Durante a audiência, foram debatidas propostas sobre atrações artísticas, infraestrutura e ações para fortalecer o acesso à cultura na região.

A Prefeitura destacou a importância da colaboração da comunidade para tornar o festival uma celebração ainda mais representativa e inclusiva. “A participação popular é fundamental para garantir um evento que realmente atenda às expectativas do público e fortaleça a identidade cultural do nosso município”, afirmou a administração municipal.

Novidades sobre a edição 2025 do Festival América do Sul serão divulgadas nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Corumbá.