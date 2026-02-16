Acessibilidade

16 de Fevereiro de 2026

Carnaval 2026

Corumbá promove Carnaval da Inclusão a partir das 16 horas

A programação contará com espaços sensoriais, apoio especializado às famílias e atividades lúdicas adaptadas, garantindo conforto, bem-estar e diversão para todos os participantes

Da redação

Publicado em 16/02/2026 às 09:14

Atualizado em 16/02/2026 às 09:19

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Gerência de Políticas Públicas para a Terceira Idade e Inclusão Social, promove nesta terça-feira, dia 17, o Carnaval da Inclusão, um evento especialmente pensado para que crianças, jovens e adultos com deficiência possam vivenciar a festa momesca em um ambiente seguro, adaptado e repleto de alegria. A celebração acontece a partir das 16h, na Praça da Independência, e é aberta a toda a comunidade, com foco no acolhimento das famílias.

Fruto de uma construção coletiva, o evento foi planejado em parceria com instituições, conselhos municipais, organizações da sociedade civil e voluntários que atuam na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. A programação contará com espaços sensoriais, apoio especializado às famílias e atividades lúdicas adaptadas, garantindo conforto, bem-estar e diversão para todos os participantes.

A iniciativa representa um avanço significativo na política de inclusão social do município, ao proporcionar que pessoas com deficiência tenham acesso à maior manifestação cultural da cidade com dignidade e respeito às suas necessidades específicas. A estrutura do evento foi pensada para minimizar estímulos que possam causar desconforto sensorial, ao mesmo tempo em que oferece opções de lazer acessíveis.

Mais do que uma simples festa, o Carnaval da Inclusão reafirma o compromisso da gestão municipal com a construção de um carnaval cada vez mais humano, acessível e verdadeiramente para todos. A população está convidada a participar e celebrar a diversidade em um ambiente de acolhimento e cidadania.

