Corumbá recebe 14ª Edição do Encontro Mercosul da Maturidade

Última edição / Foto: Divulgação

Acontece a partir do próximo domingo, 16, ao dia 19 de abril, em Corumbá, a 14ª MATURISHOW Edição Pantanal. A sua primeira edição aconteceu em 2012 e desde então é um sucesso entre o público 60+. A iniciativa conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Cidades como Bonito, Araxá (MG), Foz do Iguaçu (PR), Florianópolis (SC) e Poconé (MT) já sediaram o evento.

O Encontro Mercosul da Maturidade foi criado e é organizado pela gerontóloga e empresária na área de Turismo voltado para a Melhor Idade, Leila Regenold. É a oportunidade que pessoas desta faixa etária têm, para mostrar o seu talento. Seja na área da música, dança, poesia, dublagem, teatro, coral, entre outros. São muitos os momentos de diversão e interação entre os participantes.

Segundo a ONU, no Brasil, hoje existem 30,3 milhões de idosos, aproximadamente 15% da população. É a quinta maior 60+ do planeta e a expectativa é que este número dobre até 2050.

O MATURISHOW PANTANEIRO entrará para a história, pois além do local, que é bem no coração de um Santuário Ecológico, mundialmente conhecido e é um dos destinos mais desejados na área de ecoturismo, haverá muitas atividades típicas da região como: vivência regional, passeio de barco, entardecer às margens do Rio Paraguai com uma típica merenda pantaneira, artistas regionais e o sempre aguardado Baile à Fantasia que terá como tema o Pantanal e muito mais. É esperado público de mais de 600 pessoas de todo o Brasil. As informações são da Assessoria de Comunicação do Maturishow.

Detalhes do evento:

Local: Porto Geral

Data: 16 a 19 de abril de 2023

Informações e inscrições através do WhatsApp: 67-99971-8525