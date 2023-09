Corumbá se consolida entre destinos turísticos do Centro-Oeste

Corumbá se consolida no trade de pesca esportiva / Divulgação

Corumbá tem motivos de sobra para celebrar o Dia Mundial do Turismo, comemorado nesta quarta-feira, 27 de setembro. Aliando as belezas naturais do Pantanal e o empreendedorismo do trade com o planejamento e investimentos públicos do Município, Estado e do Governo Federal, a cidade se consolida como um dos principais destinos do Centro-Oeste brasileiro.

“Nossa cidade foi uma das pioneiras na questão da pesca esportiva do Brasil. Hoje esse segmento é consolidado e, depois da pandemia, tem trabalhado praticamente com mais de 90% da sua capacidade de lotação. Por isso hoje nosso objetivo é estimular também o turismo contemplativo e de negócios”, afirmou o prefeito Marcelo Iunes.

Para isso, o Município tem investido em obras estruturantes em todas as regiões da cidade. “É claro que o turista busca um local para se divertir, para descansar, para passear com a família, mas ele também pensa se essa cidade tem um hospital caso ele precise; se o acesso é fácil; se existe risco de alagamento, entre outras coisas”, prosseguiu o chefe do Executivo municipal.

“Quando nós investimos em drenagem, em pavimentação, na requalificação das vias mais antigas, estamos pensando primeiro em quem mora aqui, mas isso acaba refletindo em toda a imagem da cidade. Ter um Pronto Socorro novo, moderno, com certeza ajuda nesse processo”, completou o prefeito.

Além disso, o Executivo tem investido nas festas mais tradicionais da cidade e que nos últimos anos tornaram-se também propulsores da economia local. O Carnaval e o São João de Corumbá são manifestações culturais com reconhecimento nacional e que atraem milhares de turistas todos os anos.

O Festival Internacional de Pesca Esportiva do Pantanal (FIPEC) e o Eco Pantanal Extremo, que em 2023 será realizado em dezembro, também atraem um publico diferente para a região, bem como Festival América do Sul, promovido pelo Governo do Estado e que, por quase sete dias, transforma Corumbá no coração da América Latina.

Outra novidade que em breve deve fomentar ainda mais o turismo local são os freeshops. Três estabelecimentos deste tipo, que venderão produtos importados co preços mais acessíveis, serão inaugurados no Município. Além disso, ainda no primeiro semestre de 2024, o Clube Candeias vai inaugurar seu Parque Aquático, situado dentro do Hotel Gold Fish.

"Devemos fechar o ano de 2023 com recorde de visitantes. E a expectativa para o ano que vem é ainda melhor, com mais opções de entretenimento e com as principais festas culturais já asseguradas", afirmou o diretora-presidente da Fundação de Turismo, Elisângela Sienna.

Cultura, Turismo e Natureza ao encontro das águas

Levantamento feito pelo Observatório da Fundação de Turismo do Pantanal aponta que em 2022 a cidade recebeu mais de 29,8 mil turistas entre janeiro e dezembro. Neste ano, só até o final de agosto, já são mais de 33,4 mil turistas que passaram por Corumbá. “São números que mostram como a região tem avançado e se diversificado em seus atrativos”, avaliou Elisângela.

Conforme o CADASTUR (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, Corumbá possuiu 14 hotéis, 22 agências de turismo e 35 hotéis, pousadas ou balneários. Barcos-hotéis, onde os visitantes conseguem aproveitar toda beleza do pantanal sem abrir mão do conforte, são 24 embarcações e 85 restaurantes, bares, cafeterias ou similares.

“Corumbá tem total capacidade de receber muito bem qualquer tipo de turista. E com a expectativa de novos investimentos no Aeroporto Internacional, estamos otimistas de que 2023 será um ano recorde para o turismo corumbaense”, finalizou a diretora-presidente da Fundação de Turismo do Pantanal.