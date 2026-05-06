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Celebração

Corumbá terá serenata especial em homenagem às mães no Jardim da Independência

A apresentação fica por conta de Elizeth Gonçalves e Tony Belo e Banda

Da redação

Publicado em 06/05/2026 às 14:28

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Divulgação

A Prefeitura de Corumbá promove no dia 8 de maio, a partir das 19h, uma noite especial em homenagem às mães corumbaenses no Jardim da Independência. A programação, preparada com carinho, contará com música ao vivo e um ambiente pensado para reunir famílias em uma celebração de afeto, cultura e boa música.

A apresentação fica por conta de Elizeth Gonçalves e Tony Belo e Banda, que comandam uma serenata especial para marcar a data com emoção e repertório variado. O evento é aberto ao público e gratuito.

A iniciativa integra as ações da gestão municipal voltadas ao fortalecimento dos laços comunitários e à valorização de datas significativas para a população. A Prefeitura de Corumbá convida todos a prestigiar a homenagem e celebrar ao lado das mães uma noite de carinho e confraternização.

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