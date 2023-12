Cristo Rei do Pantanal está fechado para manutenção e reabre nessa terça

Cartão postal de Corumbá, o Cristo Rei do Pantanal, estará fechado para manutenção nesta segunda-feira, 11 de dezembro, informou a Prefeitura de Corumbá.

O motivo é manutenção rotineira. A reabertura para visitantes e turistas acontece às 10h de terça-feira, 12. .

O local fica aberto das 07h às 21 horas de quinta-feira a domingo, inclusive nos feriados. De segunda a quarta-feira, o encerramento da visitação é às 20 horas.

Inaugurado em 2004, o Cristo Rei do Pantanal conta com 72 estátuas divididas em 14 cenários, representando a Via Sacra – que demonstra a história de Jesus Cristo até a sua ressurreição – esculpidas pela artista plástica corumbaense Izulina Xavier, falecida em 2022 aos 97 anos.