A Argentina para o Pantanal, uma paixão sobre quatro rodas

Casal Beto e Vivi que chegaram da Argentina / O Pantaneiro



Viver experiências, deixar saudades e levar recordações. Esse é o caminho que vem trilhando, há quatro anos, o casal de argentinos, Alberto Navarro, 51 anos, e Viviana. Por onde passam, são conhecidos, amigavelmente, como o casal Beto e Vivi, que chegaram em Aquidauana na terça-feira, dia 6, vindos de Campo Grande, onde participaram de outro encontro de automóveis, exclusivamente para Kombis, realizado pelo Kombi Club, de Campo Grande, por ocasião do sétimo aniversário da entidade.



O casal, que não está nessa aventura sozinho, tem como guardião e fiel companheiro de viagem, um pet da raça Shih Tzu, de nome “Kombi,” que parece gostar dessa aventura de morar numa casa sobre quatro rodas, que Beto e Vivi batizaram com o nome de “Chimpurma”. Dentro del, eles estão há 4 anos, seguindo por estradas e cidades, em uma aventura onde os dois demonstram não pensar em “estacionar” tão cedo.

Nesses quatro anos viajando, Beto e Vivi já passaram por países como Bolívia, Peru e Equador. No Equador, por ocasião da pandemia, ficaram impedidos de trafegar durante dois anos, porque houve o fechamento da fronteira. Passado esse tempo, o casal e seu companheiro de bordo, o "Kombi,” puderam retomar à aventura e voltaram para as estradas.

Agora, em Aquidauana, estão juntos com o grupo do Kombi Clube de Campo Grande. Para levantar recursos que permitam a eles seguirem nessa viagem pela América do Sul, Beto e Vivi vendem artesanatos variados que eles confeccionam, porque o contratempo também acontece, e os dois já tiveram problemas com o motor da Kombi.

Após essa passagem pelo Mato Grosso do Sul, eles já têm destino. Alberto, Viviana e o "Kombi" planejam que suas próximas paradas sejam no Paraguai e Uruguai. Como não têm pressa nem destino final, por enquanto, eles seguem o destino “estacionando” onde descobrem eventos como o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana.