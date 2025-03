De Kombi pelo Brasil: Taliane e Vanessa descobrem as belezas de MS

João Éric - O Pantaneiro

Duas viajantes sonhadoras, Taliane Samara Ferrari, de 33 anos, natural de Toledo (PR), e Vanessa Viana Ferreira, de 34 anos, natural de Tamarana (PR), estão vivendo sob as rodas da Kombi Frederica – ou Frida, como carinhosamente a apelidaram em homenagem à artista Frida Kahlo.

Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, elas compartilham as experiências mais marcantes que viveram desde o início da jornada, em 2020. Antes da Kombi Frida, viajavam de moto, mas, por questões de conforto e também para que seus pets – Maya (gata) e Benjamim (cachorro) – pudessem acompanhá-las, começaram a planejar a aquisição de um veículo. Após um ano e meio de estudos, decidiram adaptar uma Kombi como motorhome.

O projeto, chamado Livre Jornada, está atualmente na estrada rumo ao Nordeste, após partir da região Sul do país, onde moravam e levavam vidas estáveis e “comuns”.

O roteiro inclui passagem pelas principais chapadas do Brasil, totalizando mais de 10 mil quilômetros de expedição. No planejamento inicial, Taliane e Vanessa pretendiam passar por Bonito, por ser mais próximo de seu estado de origem, antes de seguir viagem

No entanto, por questões logísticas e mecânicas, estenderam a estadia até Aquidauana, onde aproveitaram para consertar os freios da Kombi e conhecer os pontos turísticos do Portal do Pantanal, como a Lagoa Comprida e o Morro do Paxixi.

“Há cinco meses, iniciamos de fato a nossa jornada, saindo de Toledo, no Paraná, e seguimos para Santa Catarina. Lá, percorremos o estado de leste a oeste e enfrentamos alguns perrengues, como quando a Vanessa ficou doente e, depois, eu também adoeci”, conta Taliane.

Vanessa complementa: “Se você quiser acompanhar toda essa jornada, que ainda está no começo, estamos apenas no primeiro estado e vamos até o Nordeste, passando pelas cinco principais chapadas do Brasil. Você é nosso convidado para nos acompanhar! No YouTube, mostramos cada detalhe dessa jornada, e no Instagram divulgamos tudo em tempo real.”

Instagram do projeto Livre Jornada: @livrejornadaa

YouTube: Livre Jornada





