Desafio de observação de aves registra 345 espécies em MS

A primeira edição do Desafio de Observação de Aves reuniu mais de 100 pessoas em Mato Grosso do Sul, com o registro de 345 espécies. Esta foi uma oportunidade para descoberta de novos roteiros e mais uma ação para impulsionar este turismo segmentado no Estado, que já é referência nacional e internacional.

A iniciativa (BioAves) foi realizada pelo Conselho Regional de Biologia 1° Região (SP, MT e MS) nos três estados, entre os dias 7 e 8 de setembro. A atividade foi gratuita e teve a participação de muitos observadores em diferentes cidades.

No Estado alguns destinos tiveram destaque como APA Baía Negra em Ladário, Parques Estaduais Matas do Segredo e Prosa em Campo Grande, assim como o RPPN Estância Mimosa em Bonito, Refúgio da Ilha em Miranda, Parque Natural Municipal do Paragem em Dourados, mas também novos destinos, como Parque Natural Municipal de Naviraí, a região do Amonguijá em Porto Murtinho e áreas naturais de Rochedo.

Participaram desta ação em Mato Grosso do Sul 101 pessoas, com o registro de 345 espécies (aves), algumas raras e ameaçadas, como a vulneráveis arara-azul, garça-da-mata e mutum-de-penacho, assim como o soldadinho, pula-pula-de-sobrancelha, papagaio-galego, chorozinho-de-bico-comprido, gralha-do-campo.

Na lista ainda aparecem a tesourinha-da-mata (Bonito), joão-grilo e maçarico-pintado (Rochedo), sanã-parda e suiriri-pequeno (Dourados), tucano-de-bico-preto (Chapadão do Sul), bacurau-de-rabo-maculado (Ladário), chincoã-pequeno (Glória de Dourados), curicaca-real (Naviraí), estado bacurau-de-asa-fina (Aparecida do Taboado), tiriba-fogo, rapazinho-do-chaco e pica-pau-de-testa-branca.

O presidente do Conselho Regional, André Dias, destacou que além dos observadores, muitas pessoas de diferentes idades participaram dos eventos, inclusive contribuindo com envio de dados e lista de espécies.

Maristela Benites, pesquisadora do Instituto Mamede, salientou que a observação de aves tem o poder de agregar pessoas. “E este potencial pode ser aproveitado para a sensibilização sobre a valorização e conservação da natureza. Além disso, o sucesso do evento mostra que as pessoas são simpáticas à profissão que investiga a vida”.

Para a professora da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), Suzana Arakaki, foram dias intensos e agradáveis, tanto aos alunos, professores das universidades e observadores que participaram do evento.

No Mato Grosso do Sul o desafio reuniu observadores em diferentes cidades, como Anastácio, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bonito, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Glória de Dourados, Ladário, Miranda, Naviraí, Paraíso das Águas, Porto Murtinho, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo e Terenos.

O turismo de observação de aves e de animais silvestres está em pleno crescimento no Estado, que inclusive já se ornou referência no Brasil e no mundo. O diretor-presidente da Fundtur-MS (Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, destacou que já existe um trabalho consolidado para impulsionar o setor. "Tá crescendo muito no mundo todo, milhões de observadores de aves e vidas silvestres e selvagens. Nós estamos fazendo um trabalho forte desde 2017 e 2018, de direcionamento estratégico para alguns municípios, apoio a qualificação de condutores e especialistas, assim como apoio a empresas especializadas neste segmento".

Wendling revelou que o Governo do Estado tem participado inclusive de grandes eventos nacionais do segmento, assim como do mercado internacional. "Participamos dos principais. Além disto os empreendimentos de MS sempre estão entre aqueles que têm mais avistamentos, principalmente as pousadas pantaneiras. Nossos biomas oferecem uma diversidade muito grande. Temos mais de 650 espécies no Estado", ressaltou.

As informações são do governo de Mato Grosso do Sul.