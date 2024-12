Destaque no Turismo, Bonito tem programação especial de Réveillon nesta terça-feira

Praça da Liberdade de Bonito / Divulgação

Passar a virada do ano em Bonito é uma decisão certeira dos sul-mato-grossenses e também turistas de todos os cantos do Brasil.

A programação especial de final de ano começou ontem, 30, com apresentações da cantora Solange Almeida e do trio Sempre Tem.

Para hoje, 31, virada do ano, estão previstas apresentações da dupla Pedro e Evandro, no estilo sertanejo, na Praça da Liberdade, a partir das 19h30.

Já a segunda atração da noite é a dupla Fred e Fabrício, que promete animar o público com seu repertório.

Com a montagem do palco e o grande número de pedestres esperado para os eventos, a Prefeitura de Bonito alerta para o fechamento de importantes vias no centro da cidade.

Informações detalhadas sobre as interdições serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura.

Motoristas devem redobrar a atenção no trânsito e planejar rotas alternativas para evitar transtornos. A Prefeitura reforça que as alterações no tráfego são necessárias para a segurança e organização do evento.

DESTAQUE NO TURISMO

Durante o ano, Bonito investiu na promoção nacional e internacional, capacitação profissional e melhorias na infraestrutura turística, como a viabilização da rodovia do turismo.

Em 2024, a Capital do Ecoturismo de Mato Grosso do Sul conquistou, mais uma vez, o prêmio de ‘O Melhor de Viagem e Turismo 2024/2025’ na categoria ‘Melhor Destino de Ecoturismo do Brasil’, concedida pela Revista Viagem e Turismo da Editora Abril.

O município foi eleito 18 vezes campeão da categoria em 20 edições do prêmio.