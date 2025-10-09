Destinos de MS ganham destaque no workshop 'Belo Horizonte Tá On 2025'

Buracos das Araras, entre Jardim e Bonito / Gov MS

No dia 16 de outubro de 2025, o turismo de Mato Grosso do Sul estará em destaque no workshop ´´Belo Horizonte Tá On 2025, que acontece no centro da capital de Minas Gerais, um dos principais emissores de turistas nacionais para MS.

Reconhecido por promover capacitação e networking entre profissionais do setor, o evento realizado pela Azul Viagens valoriza o papel dos agentes e estimula a promoção dos principais destinos turísticos do Brasil.

O diretor de Promoção e Mercado da Fundação de Turismo de MS, Breno Amorim, fala sobre as ações que serão realizadas pela equipe da Fundtur.

“A maior demanda que temos hoje com os agentes de viagens é a falta de informação e o medo deles de não saberem vender com propriedade os nossos destinos. Poder capacitá-los para que, cada vez mais, se sintam mais tranquilos e prontos para oferecer com assertividade as melhores experiências que o nosso estado oferecer, se torna um cenário perfeito para que continuemos com ótimos resultados com esse mercado. Nesse caso, unimos isso, utilizando um dos nossos principais parceiros e seus principais agentes”.

Durante a programação, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FundturMS) fará uma apresentação exclusiva sobre os atrativos do estado, com foco na Serra da Bodoquena, Pantanal e Campo Grande dos Ipês, destinos que se consolidam como referências nacionais e internacionais em ecoturismo e turismo de natureza.

Além da apresentação, a equipe da Fundtur MS estará disponível para atendimento personalizado aos agentes de viagens, compartilhando informações detalhadas, roteiros diferenciados e materiais promocionais que apoiam a comercialização do destino.

Mais informações sobre o evento no site https://bhtaon.com.br/

*Com informações da comunicação Fundtur MS

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!