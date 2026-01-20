Dia Nacional do Fusca será comemorado por reliqueiros de Aquidauana

Encontro promete reunir os apaixonados por Fusca, um dos carros mais amados do país
O Pantaneiro
Dia 20 de janeiro é comemorado em todo o país o Dia Nacional do Fusca, um dos veículos mais icônicos da história automobilística brasileira. Em Aquidauana, amigos reliqueiros já programam um encontro para a data especial.
O evento reunirá apaixonados pelo modelo que atravessou décadas e continua encantando gerações. O encontro acontece a partir das 18h, na Garagem Dalbem Automóveis.
Além da exposição dos veículos, o evento promete um clima de confraternização entre os participantes, que poderão conferir de perto Fuscas de diferentes épocas, estilos e níveis de restauração, cada um carregando sua própria história.
A história do Fusca no Brasil
O Fusca chegou ao Brasil na década de 1950 e rapidamente se tornou um dos carros mais populares do país. Produzido inicialmente de forma artesanal, passou a ser fabricado nacionalmente em 1959 pela Volkswagen do Brasil. Robusto, econômico e de manutenção simples, o modelo conquistou o público brasileiro, tornando-se símbolo de mobilidade e ascensão social para muitas famílias.
Durante décadas, o Fusca liderou as vendas no mercado nacional e marcou presença nas ruas, estradas e até competições automobilísticas. Mesmo após o fim de sua produção em 1986 — com um breve retorno entre 1993 e 1996 — o veículo nunca saiu do imaginário popular. Até hoje, é presença constante em encontros de carros antigos e continua sendo restaurado e preservado por fãs de todas as idades.
Em Aquidauana, a comemoração do Dia Nacional do Fusca reforça essa ligação afetiva com o modelo, celebrando não apenas um carro, mas um verdadeiro ícone da história e da cultura automobilística brasileira.
