20 de Janeiro de 2026 • 18:10

Encontro de Relíquias

Dia Nacional do Fusca será comemorado por reliqueiros de Aquidauana

Encontro promete reunir os apaixonados por Fusca, um dos carros mais amados do país

Redação

Publicado em 20/01/2026 às 15:00

O Pantaneiro

Dia 20 de janeiro é comemorado em todo o país o Dia Nacional do Fusca, um dos veículos mais icônicos da história automobilística brasileira. Em Aquidauana, amigos reliqueiros já programam um encontro para a data especial.

O evento reunirá apaixonados pelo modelo que atravessou décadas e continua encantando gerações. O encontro acontece a partir das 18h, na Garagem Dalbem Automóveis.

Além da exposição dos veículos, o evento promete um clima de confraternização entre os participantes, que poderão conferir de perto Fuscas de diferentes épocas, estilos e níveis de restauração, cada um carregando sua própria história.

A história do Fusca no Brasil

O Fusca chegou ao Brasil na década de 1950 e rapidamente se tornou um dos carros mais populares do país. Produzido inicialmente de forma artesanal, passou a ser fabricado nacionalmente em 1959 pela Volkswagen do Brasil. Robusto, econômico e de manutenção simples, o modelo conquistou o público brasileiro, tornando-se símbolo de mobilidade e ascensão social para muitas famílias.

Durante décadas, o Fusca liderou as vendas no mercado nacional e marcou presença nas ruas, estradas e até competições automobilísticas. Mesmo após o fim de sua produção em 1986 — com um breve retorno entre 1993 e 1996 — o veículo nunca saiu do imaginário popular. Até hoje, é presença constante em encontros de carros antigos e continua sendo restaurado e preservado por fãs de todas as idades.

Em Aquidauana, a comemoração do Dia Nacional do Fusca reforça essa ligação afetiva com o modelo, celebrando não apenas um carro, mas um verdadeiro ícone da história e da cultura automobilística brasileira.

