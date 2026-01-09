Acessibilidade

09 de Janeiro de 2026

Distrito Águas do Miranda, de Bonito, recebe sinal 4G e telefonia móvel pela primeira vez

O benefício também se estende ao turismo, setor vital para a economia da região

Da redação

Publicado em 09/01/2026 às 12:26

a melhoria na conexão amplia significativamente o acesso à educação, notícias e entretenimento / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A localidade de Águas do Miranda, distrito do município de Bonito, entra em uma nova era de conectividade. A partir de agora, os moradores e visitantes da região contam, pela primeira vez na história, com sinal 4G e serviço de telefonia móvel. A iniciativa, celebrada pela Prefeitura de Bonito, representa um marco para a comunidade, levando comunicação e acesso à informação de qualidade a uma área que antes tinha cobertura limitada ou inexistente.

O avanço promete transformar o cotidiano dos residentes, facilitando desde tarefas básicas, como realizar chamadas e acessar serviços bancários online, até o contato com familiares e a realização de negócios. Além disso, a melhoria na conexão amplia significativamente o acesso à educação, notícias e entretenimento, integrando o distrito de forma mais efetiva ao restante do município e do estado.

O benefício também se estende ao turismo, setor vital para a economia da região. Com a instalação da rede, visitantes que passam pelo distrito terão uma experiência mais completa, podendo compartilhar momentos em tempo real, acessar mapas e informações sobre atrações locais, além de garantir maior segurança na comunicação. A chegada do 4G é vista como um passo essencial para o desenvolvimento local, valorizando tanto quem vive na comunidade quanto quem a frequenta em busca das belezas naturais da região. A Prefeitura de Bonito classificou a conquista como um avanço histórico, que deve impulsionar novas oportunidades para Águas do Miranda.

