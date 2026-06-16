Distrito de Piraputanga recebe festa de São João Batista no dia 20 de junho

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Vem aí a tradicional Festa de São João Batista em Piraputanga. No dia 20 de junho, a partir das 19h, o distrito de Aquidauana será palco de uma grande celebração da cultura, da fé e das tradições juninas.

A programação da noite especial conta com comidas típicas, fogueira, decoração temática e show ao vivo com o Grupo Zíngaro, conhecido como O Rei do Bailão. O evento também proporciona um encontro de famílias e amigos em um ambiente festivo.

A organização destaca que a festa foi preparada com muito carinho para valorizar as tradições e proporcionar momentos de alegria para toda a comunidade e visitantes. O evento acontece no dia 20 de junho de 2026, a partir das 19h, no Distrito de Piraputanga, em Aquidauana.

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