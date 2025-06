Dois artistas de MS são selecionados para a 2ª Bienal das Amazônias

Buga Peralta, Arquivo Pessoal

Na última quinta-feira (29), foi divulgada a lista de artistas participantes da 2ª Bienal das Amazônias, que acontecerá de 29 de agosto a 30 de novembro de 2025, em Belém (PA). Na lista dos artistas e coletivos selecionados estão as artistas de Mato Grosso do Sul Ana Ruas e Buga Peralta.

“Vou apresentar uma instalação feita de argila que representa uma comitiva de gado e é um trabalho que conta um modo de vida, uma prática que está enraizada no cotidiano dos pantaneiros. Desperta memórias afetivas, tem identidade, tradição, cultura. Emociona as pessoas, né? E mostrar essa obra na Bienal tem muita importância para mim, porque é poder celebrar nossas raízes, valorizar nossos costumes, as nossas tradições”, explica a artista plástica sul-mato-grossense Buga Peralta.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS fala da importante parceria da cultura nas ações de divulgação dos destinos turísticos do Estado.

“Estamos muito felizes com a seleção da Buga, parceira de longa data do turismo de MS e também a Ana Ruas, e nesse ano em que acontece a COP 30 lá no Pará. A Buga é uma parceira do turismo, está sempre conosco nos eventos com sua arte fantástica, como foi no road show ‘Mato Grosso do Sul: Especial por Natureza’, que fizemos em São Paulo, no ano passado. Essa seleção delas entre 74 artistas de vários países reforça nossa identidade cultural e dá visibilidade ao destino Mato Grosso do Sul”, enaltece.

A seleção

A seleção dos 74 artistas e coletivos da Pan-Amazônia e do Caribe para a Bienal das Amazônias foi realizada pela curadora-chefe Manuela Moscoso, em colaboração com Sara Garzón, curadora adjunta desta edição, e Jean da Silva, cocurador do programa público.

As obras dialogam com o conceito “Verde-distância”, inspirado no romance Verde Vagomundo, do escritor paraense Benedicto Monteiro.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!