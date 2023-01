Dupla Munhoz e Mariano é atração de show da virada em Bonito

Divulgação

A dupla sertaneja Munhoz e Mariano sobe ao palco neste sábado (31) para o show de virada do ano em Bonito.

A abertura da festividade fica por conta de Pedro e Evandro.

Para evitar transtornos no trânsito, por conta do maior número de turistas, as ruas da região central estão interditadas para passagem de veículos.

Conforme o Departamento de Trânsito, o bloqueio começa na Rua Pilad Rebuá, a partir das 15h, começando pela pelo trecho da Rua Nelson Felício até a Monte Castelo.

A dupla Thaeme e Thiago começaram as festividades na Praça da Liberdade. Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo, o show deste sábado está previsto para às 19h, com entrada gratuita.