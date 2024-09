Durante cinco dias Bonito será destino de inovação e networking no Inspira Ecoturismo

Workshop do turismo / Divulgação

Bonito, conhecido como o epicentro do ecoturismo, será o palco da 3ª edição do Inspira Ecoturismo, que ocorrerá de 10 a 14 de setembro no Centro de Convenções da cidade. Com o tema "Construindo Novos Destinos", o evento promete cinco dias de intensa aprendizagem, networking e exploração das belezas naturais da região. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site: inspira.ms.sebrae.com.br.

Organizado pelo Sebrae/MS, através do Polo Sebrae de Ecoturismo, o Inspira Ecoturismo oferece uma oportunidade única para empreendedores e gestores do setor se conectarem, trocarem experiências e descobrirem inovações e práticas sustentáveis. A programação inclui palestras, painéis, salas temáticas e visitas técnicas, permitindo aos participantes explorar profundamente temas cruciais para o desenvolvimento do ecoturismo.

Com a expectativa de atrair cerca de 800 pessoas de pelo menos 20 estados brasileiros, o evento já é aguardado com entusiasmo na região. Claudio Mendonça, diretor-superintendente do Sebrae/MS, destacou a importância do evento: “Bonito, a Capital do Ecoturismo, se prepara para receber mais uma edição do Inspira Ecoturismo, que se tornou um ponto de encontro essencial para os pequenos negócios do setor em todo o país.”

Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), ressaltou a parceria com o Sebrae e a importância da agenda da Fundtur durante o evento. “O Inspira Ecoturismo traz debates e conteúdos inovadores para Bonito. Vamos oferecer workshops e painéis, incluindo uma discussão sobre turismo transformacional com o renomado Joseph Pine, e participar de diversas atividades de networking e aprendizado.”

A programação da Fundtur MS inclui:

Dia 10 - Abertura

Dias 11

8h45 às 17h30 - Atendimento no estande da Fundtur MS

9h às 12h - Workshop Internacional com Joseph Pine sobre "Economia Transformacional e o Seu Negócio"

-Dia 12

8h45 às 17h30 - Atendimento no estande da Fundtur MS

09h - Painel "Gestores com Propósitos nas Instituições"

Painelistas: Luiz Del Vigna (Abeta), Bruno Wendling (Fundtur MS), Ana Clévia Guerreiro (Sebrae Nacional)

Mediadora: Isabella Montello (Sebrae/MS)

17h30 - Encerramento

O evento conta com o apoio do Ministério do Turismo, Embratur, ATTA, ABETA, Braztoa, FCMS, Fundação Grupo Boticário, Prefeitura Municipal de Bonito, SECTUR e COMTUR.