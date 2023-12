Eco Pantanal Extremo abre inscrições em Corumbá

Canoagem no Porto Geral / Divulgação

Eco Pantanal Extremo, realizado em Corumbá, já está com inscrições abertas para a edição deste ano. O evento é organizado pela Prefeitura Municipal de Corumbá e recebe cerca de 1,5 mil atletas a cada edição.

A competição de quatro dias atrai atletas de todo o país em seis modalidades emocionantes.

A disputa acontece no cenário nacional do turismo e tem uma conexão especial com as modalidades de esportes de aventura. As paisagens do Pantanal oferecem um cenário espetacular para os atletas demonstrarem seu talento.

As provas incluem tiro prático, maratona aquática, mountain bike, canoagem, corrida de trilha e stand-up paddle. Cada modalidade é coordenada por suas respectivas federações e oferece prêmios em dinheiro para os vencedores.

O evento é uma plataforma para competições estaduais e nacionais, atraindo atletas de renome. Além de impulsionar o esporte, o evento contribui para o crescimento econômico da cidade, gerando empregos e fomentando o comércio local. Além disso, desempenha um papel fundamental na promoção das atrações turísticas da região.

A cerimônia de abertura é um espetáculo à parte, geralmente incluindo uma atração musical que se apresenta gratuitamente ao público e marca o início do evento. O show acontece no Porto Geral de Corumbá, criando uma atmosfera vibrante e envolvente para começar essa emocionante jornada esportiva.

A taxa de inscrição é de R$ 90. Clique aqui para se inscrever.