Em cheia, encontro do rio Aquidauana e Miranda impressiona pescadores

Registro por drone rendeu imagem exuberante no Pantanal / Foto: Reprodução

Se impressiona quem está acostumado, em dirá o visitante? É assim que o pescador esportivo Bruno Girotto descreve a sensação de ver novamente a cheia no encontro das águas escuras dos rios Aquidauana e Miranda.

Segundo o pescador, imagens por drone feitas no último fim de semana revelam a exuberante beleza só possível de ver na maior planície inundável do mundo, o Pantanal.

"Um dos lugares mais lindos do nosso Pantanal a famosa Barra do Rio Aquidauana com o Rio Miranda, o encontro de dois gigantes que cortam o nosso Pantanal. Se você já fez uma pescaria nesse lugar com certeza tem a vontade de voltar. Nosso 'pantanalzão' voltou a ser só água", descreve.

O registro do fotógrafo Victor Ramalho foi compartilhado na página do Instagram Pescadores MS.