Em Fórum especializado, MS se apresenta como importante destino de turismo de eventos

Divulgação

O turismo de Mato Grosso do Sul estará presente em um dos maiores encontros da indústria de eventos do Brasil. O Fórum Eventos 2023, que acontece segunda (24) e terça-feira (25) em São Paulo reúne hosted buyers de grandes empresas, profissionais de agências, promotores e organizadores de eventos de todos os portes, fornecedores de serviços e equipamentos para eventos, dirigentes de entidades ligadas ao setor e representantes de destinos, hotéis e centros de convenções de todo o Brasil.

Segundo o diretor-presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling, a participação neste evento se mostra de grande importância para a promoção e divulgação de Mato Grosso do Sul não só como destino de ecoturismo, mas também de turismo de eventos.

“Participar do Fórum Evento é uma grande satisfação, principalmente agora com a retomada de 100% dos eventos corporativos e de turismo de negócio e, com isso, a movimentação da economia dos destinos nesse setor. Com foco no segmento, entendemos que era importante estarmos presentes no Fórum Eventos 2023, apresentar alguns dos nossos equipamentos juntamente com os Conventions Bureau de Bonito e Campo Grande, além do nosso principal Centro de Convenções. Eles vão participar de rodadas de negócios e apresentar os diferenciais dos destinos sul-mato-grossenses na captação de eventos para que possamos competir nesse segmento.

Afinal, estamos próximos a dois destinos especiais, que são as regiões turísticas Pantanal e Bonito/Serra da Bodoquena, e em uma cidade bem conectada de voos e com ótima infraestrutura, que é Campo Grande”, explica.

A estratégia de atuação da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul será a participação no evento através de estande físico, com balcões de atendimento ao público e exposição de seus produtos, relacionamento com os presentes, rodadas de negócios e apresentação dos principais espaços para eventos e convenções existentes no Mato Grosso do Sul.

Importante equipamento para o Turismo de Negócios e Eventos em Mato Grosso do Sul, o Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo está localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande, uma das maiores reservas ecológica e urbana do Centro-Oeste.

O Centro de Convenções passa por uma revitalização, com prazo final de entrega em 6 de junho. De acordo com a Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), a execução da reforma para adequação de acessibilidade, instalações elétricas e esquadrias está em 89,03%.

Possui quatro auditórios, salões, restaurante, cafeteria, sala VIP, sala de imprensa e ambulatório. Possui infraestrutura adequada para a realização de convenções, congressos, shows, palestras, treinamentos e apresentações culturais.

O auditório principal, Manoel de Barros, possui capacidade para 1.000 pessoas e espaços adaptados para PcD, palco de 23 metros com dois acessos laterais, vara de iluminação fixa, quatro cabines, sala de aquecimento, seis camarins, sendo quatro individuais.

O Centro de Convenções conta ainda com outros três auditórios independentes, com capacidade para realização de eventos diferentes simultaneamente: Auditório Germano Barros de Souza, Auditório Pedro de Medeiros e Auditório Tertuliano Amarilha.

O evento

Em sua 10ª edição, o evento tem o propósito de buscar novas experiências de aprendizado, decifrar contextos, gerar conteúdo de qualidade, oferecer palestras com a possibilidade de interação ao vivo e a oportunidade de realização de importantes contatos de negócios.

O Fórum Eventos 2023 será composto de palestras técnicas proferidas por profissionais altamente qualificados, nacionais e internacionais, gerando conhecimento para organizar, planejar, arquitetar e promover soluções criativas, inovadoras e factíveis para eventos.

Durante dois dias, as palestras serão ministradas pelos mais renomados profissionais do setor, tendo a inteligência transacional como premissa básica, ESG Inclusivo, metaverso, brand experience, apontando tendências e o futuro deste mercado, informações e relacionamento imprescindíveis para quem procura estar conectado com o que há de mais atual no mundo.

O evento contará com 57 palestrantes de 20 países como Alemanha, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Egito, Equador, Espanha, EUA, Georgia, Holanda, Inglaterra, Libéria, México, Panamá, Portugal, República Dominicana, Singapura e Uruguai.

Mais informações sobre a programação estão no site: forumeventos.net.